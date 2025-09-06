Sem fraldas, luvas e algodão: Delegado Camargo exige providências no Hospital de Base

Publicada em 06/09/2025 às 08h20
O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação nº 13998/25 exigindo do governo do Estado e da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) providências imediatas para resolver a grave falta de insumos no Hospital de Base de Porto Velho.
Segundo denúncias de pacientes e profissionais, a unidade enfrenta escassez de materiais básicos como sacos coletores de urina, fraldas geriátricas, luvas e algodão. Para o parlamentar, essa situação é inadmissível em um hospital de referência e coloca em risco direto a vida e a dignidade dos pacientes, além de agravar a sobrecarga já enfrentada pelos servidores da saúde.
“Estamos falando do mínimo necessário para um atendimento digno. Não é favor, é obrigação do Estado garantir esses insumos. Falhas como essa revelam a falta de gestão do governo com a saúde do povo rondoniense”, afirmou Delegado Camargo.
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o deputado já protocolou mais de 500 documentos cobrando melhorias na saúde e tem realizado fiscalizações constantes em hospitais. Em visitas ao Hospital João Paulo II e ao próprio Hospital de Base, constatou superlotação, estruturas precárias e falta de condições adequadas de trabalho.
Para Delegado Camargo, a omissão do governo do Estado e da SESAU evidencia um descaso inaceitável. “Enquanto os profissionais fazem milagres sem estrutura, o governo fecha os olhos para o sofrimento da população. Não descansarei enquanto não houver resposta concreta e mudança efetiva”, reforçou.
O parlamentar seguirá acompanhando de perto a situação e cobra medidas urgentes para que o Hospital de Base volte a oferecer condições mínimas de atendimento à população de Rondônia.
