Secretário nega saída da Sesau; Jean e Ribeiro serão testados; e Sérgio ausente em evento no CPA

Publicada em 02/09/2025 às 09h06
STF inicia julgamento da trama golpista do 8 de janeiro e deve sacramentar o destino político do ex-presidente Jair Bolsonaro
CARO LEITOR, A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal — STF, inicia hoje (2) o julgamento sobre a trama golpista de 2022/2023 que pode condenar, pela primeira vez na história do país, um ex-presidente capitão do Exército Brasileiro bem como generais e um coronel por uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Neste caso, o principal acusado de ser o líder da trama golpista é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) por lançar ataques contra o Estado-democrático de direito, dúvidas sobre o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, incitar as Forças Armadas à insurreição e planejar um golpe contra o resultado eleitoral das eleições de 2022 que resultou na vitória do presidente Lula (PT-SP) à Presidência da República. O julgamento do capitão Bolsonaro e dos oficiais do Exército Brasileiro deve sacramentar o desfecho já considerado certo há messes por ministros do STF, advogados dos réus e demais políticos envolvidos nos crimes contra a nossa democracia.
Minuta
Além do capitão Bolsonaro, sentará também no banco dos réus Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência — ABIN) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça). Torres é acusado de apresentar a “Minuta do Golpe” e Ramagem, de orientar o Bolsonaro a atacar o sistema eleitoral.
Réus
No banco dos réus com o capitão Bolsonaro, estarão sentados: Almirante Almir Garnier (ex-comandante da Marinha), General Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Coronel Mauro Cid (ex-ajudante de ordens de Bolsonaro), General Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e General Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).
Narrativa
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) é uma demonstração de que nossas instituições do Judiciário estão funcionando e não se curvaram à tentativa de golpe de Estado. Para quem não leu o processo, acredita na narrativa da extrema-direita de não existir elementos para condenar os responsáveis pela trama golpista.
Condecoração
Diferentemente dos militares golpistas de 1964 que saíram ilesos e anistiados na transição do Regime Militar para democracia, chegou o momento do Brasil responder que não abre mão da sua democracia e soberania nacional. Por sua vez, o General Freire Gomes e o Tenente Brigadeiro do Ar Batista Júnior, merecem uma condecoração do Estado Brasileiro por se recusarem a assinar a “Minuta do Golpe”.
Ratos
Vale lembrar que o deputado federal licenciado e traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), atacou os governadores de direita de ratazana. Neste caso, chamou de ratos os governadores Ronaldo Caiado (UB-GO); Romeu Zema (Novo-MG), Ratinho Júnior (PSD-PR) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).
Vergonha
É uma vergonha os líderes da direita seguirem a reboque do Clã Bolsonaro e da extrema-direita. Os governadores da direita têm demonstrado capacidade de entrega à população dos seus respectivos estados que governam, incrivelmente seguem um líder, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que não deixou para o país nenhuma conquista duradoura.
Confúcio
Passados quinze anos, o juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, Edmir Sebastião Albuquerque da Rosa, assinou sentença absolvendo o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) da Ação Civil de Improbidade Administrativa n.º 7000033-78.2020.8.22.0001, proposta pelo Ministério Público de Rondônia (MPRO).
Extensiva
O senador Confúcio Mouro (MDB-Ariquemes) e outros réus, eram acusados de ajustar transferência de gestão de empréstimo consignados dos servidores públicos estaduais para empresa pertencente a José Batista, ex-secretário adjunto da Saúde do primeiro governo Confúcio. A decisão do douto magistrado foi extensiva a todos envolvidos no referido caso dos consignados, porém, cabe recurso por parte do MPRO.
Última
Ontem (01) foi a última participação do governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) na abertura da Semana da Pátria, caso deixe o governo em abril para disputar uma vaga ao Senado nas eleições de 2026. No evento, estavam presentes comandantes das Forças Armadas e de Segurança Pública no âmbito estadual, bem como auxiliares diretos, militares, civis e estudantes de algumas escolas públicas.
Ausência
Na abertura da Semana da Pátria no CPA foi marcada pela ausência do vice-governador Sérgio Gonçalves (UB-Porto Velho), bem como dos deputados estaduais da base aliada na Assembleia Legislativa e demais lideranças da capital e do interior que apoiam Rocha ao Senado.
Fortalecer
Como está de saída para disputar uma vaga ao Senado, a equipe de auxiliares do governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho), em especial, os estrategistas de campanha, precisam aproximar toda a base aliada na ALERO e lideranças políticas aos eventos públicos do governo para fortalecer o nome de Rocha para as eleições do próximo ano.
Teste
Falando em base aliada, a sessão ordinária de hoje (2) na Assembleia Legislativa de Rondônia — ALERO, será um teste de fogo para os líderes do governo na Casa de Leis. Neste caso, os deputados estaduais Jean de Oliveira (MDB-Porto Velho) e Ribeiro do Sinpol (PRD-Porto Velho), para conseguir aprovar a matéria que autoriza o empréstimo para compra do Hospital 9 de Julho.
Jabuti
O deputado Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena) pediu vistas da matéria por existirem três jabutis no projeto do empréstimo para o FUNHEURO na ordem de R$ 67 milhões. Segundo ele, o primeiro jabuti é da construção; o segundo, da compra; o terceiro, a terceirização da nova unidade hospitalar já licitada pela SUPEL sem existir o objeto, ou seja, a construção ou compra do hospital.
Negou
Falando em jabuti, o secretário de Saúde, Coronel Jefferson Rocha, em conversa com a coluna, negou que esteja de saída da pasta. Segundo ele, seguirá com a missão dada pelo governador Coronel Marcos Rocha (UB-Porto Velho) de resolver os gargalos da Saúde no âmbito estadual, a exemplo do Hospital João Paulo II.
Greve
Falando em Saúde, a categoria dos profissionais da saúde deflagra greve a partir de hoje (2). Entre as pautas do SINSAÚDE de Rondônia, pede reposição salarial e cumprimento constitucional do orçamento da saúde. Segundo os líderes sindicais, estão sendo descumpridos os investimentos em saúde conforme a legislação. Cabe negociação urgente entre SESAU e categoria para não se agravar ainda mais a situação da saúde estadual.
Melhores
Respondendo aos pré-candidatos a deputado estadual e federal em relação aos melhores partidos para disputar as eleições de 2026. Os melhores partidos na ordem: Podemos; Avante; PSDB; PDT; PV, MDB, PSB; PRD e Cidadania. Contudo, faz necessário não deixar para última hora a filiação partidária para quem deseja disputar um mandato eletivo nas eleições do próximo ano.
Cristo
Na sessão ordinária de ontem (1) na Câmara Municipal de Porto Velho — CMPV, foi discutida a situação dos moradores do bairro Porto Cristo. O vereador Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) liderou um grupo de vereadores para intermediar uma solução junto ao prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) para evitar o despejo das famílias do referido bairro.
Sério
Falando sério, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) será condenado e preso por tentativa de golpe para abolir o Estado-democrático de direito e impedir a posse de seu sucessor, o presidente Lula (PT-SP), eleito democraticamente nas urnas pelos brasileiros. Vale lembrar que os golpistas queriam matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP) e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Parece o enredo de uma novela da Globo — como se diz, seria cômico se não fosse trágico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!