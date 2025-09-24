Secretaria municipal de Saúde realiza prestação de contas na próxima sexta-feira, 26

Por ASSESSORIA
Publicada em 24/09/2025 às 14h11
A Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, apresentará a prestação de contas relativa às atividades da pasta durante o segundo quadrimestre de 2025. A audiência pública está marcada para a próxima sexta-feira, 26, a partir das 16h, no plenário da Câmara Municipal de Jaru.
Na oportunidade, o público poderá acompanhar todas as ações, serviços prestados e relatórios fiscais da Semusa gerados entre os meses de maio e agosto.
A apresentação é aberta ao público e também será transmitida ao vivo no perfil oficial do facebook da Prefeitura de Jaru.
