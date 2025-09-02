Seção Judiciária de Rondônia abre seleção pública para Programa de Residência Jurídica com bolsa de R$ 3 mil

Publicada em 02/09/2025 às 08h20
A Justiça Federal da 1ª Região, por meio da Seção Judiciária do Estado de Rondônia (SJRO), está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Residência Jurídica. A seleção é voltada para bacharéis em Direito e prevê a formação de cadastro de reserva para atuação em unidades judiciais e administrativas da Seção Judiciária de Rondônia e das subseções vinculadas.
O residente atuará diretamente nos gabinetes e setores administrativos da Justiça Federal, conforme plano de trabalho definido. A bolsa mensal será de R$ 3.000,00, além de auxílio-transporte de R$ 8,36 por dia trabalhado.
Para participar, é necessário ser bacharel em Direito, com graduação concluída há no máximo cinco anos, ou estar cursando alguma pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.
Será possível reemitir o boleto até as 20h do dia 30 de setembro, com pagamento impreterivelmente até essa data.
A seleção será composta por provas objetivas de múltipla escolha e discursivas, que ocorrerão no dia 2 de novembro de 2025 (domingo), na cidade de Porto Velho/RO.
As informações detalhadas sobre local, horário e orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir das 15h do dia 27 de outubro de 2025, no site da Consulplan. O candidato deverá imprimir seu Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).
Inclusão e diversidade
Em cumprimento às resoluções do Conselho da Justiça Federal e da Presidência do Tribunal, o processo seletivo contará com a seguinte reserva de vagas para aqueles que vierem a ser aprovados:
10% para pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo com CID;
30% para pessoas negras;
3% para indígenas;
50% para candidatas do gênero feminino.
Os candidatos que se cadastrarem em reserva de vaga deverão seguir as devidas instruções do Edital. Candidatos que necessitem de condições especiais para a realização das provas devem informar no momento da inscrição e enviar laudo médico até o dia 30 de setembro de 2025, por meio de link disponibilizado no site.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!