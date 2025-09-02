Seção Judiciária de Rondônia abre seleção pública para Programa de Residência Jurídica com bolsa de R$ 3 mil
Por Assessoria
Publicada em 02/09/2025 às 08h20
A Justiça Federal da 1ª Região, por meio da Seção Judiciária do Estado de Rondônia (SJRO), está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Residência Jurídica. A seleção é voltada para bacharéis em Direito e prevê a formação de cadastro de reserva para atuação em unidades judiciais e administrativas da Seção Judiciária de Rondônia e das subseções vinculadas.

O residente atuará diretamente nos gabinetes e setores administrativos da Justiça Federal, conforme plano de trabalho definido. A bolsa mensal será de R$ 3.000,00, além de auxílio-transporte de R$ 8,36 por dia trabalhado.

Para participar, é necessário ser bacharel em Direito, com graduação concluída há no máximo cinco anos, ou estar cursando alguma pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), entre 15h do dia 1º de setembro e 15h do dia 29 de setembro de 2025 (horário de Porto Velho/RO). A taxa de inscrição é de R$ 65,00. Aqueles que se enquadrarem nos critérios do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou forem doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa entre os dias 1º e 3 de setembro de 2025, também pelo site da organizadora.

Será possível reemitir o boleto até as 20h do dia 30 de setembro, com pagamento impreterivelmente até essa data.

A seleção será composta por provas objetivas de múltipla escolha e discursivas, que ocorrerão no dia 2 de novembro de 2025 (domingo), na cidade de Porto Velho/RO.

As informações detalhadas sobre local, horário e orientações para realização das provas estarão disponíveis a partir das 15h do dia 27 de outubro de 2025, no site da Consulplan. O candidato deverá imprimir seu Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI).

Inclusão e diversidade

Em cumprimento às resoluções do Conselho da Justiça Federal e da Presidência do Tribunal, o processo seletivo contará com a seguinte reserva de vagas para aqueles que vierem a ser aprovados:

10% para pessoas com deficiência, mediante apresentação de laudo com CID;

30% para pessoas negras;

3% para indígenas;

50% para candidatas do gênero feminino.

Os candidatos que se cadastrarem em reserva de vaga deverão seguir as devidas instruções do Edital. Candidatos que necessitem de condições especiais para a realização das provas devem informar no momento da inscrição e enviar laudo médico até o dia 30 de setembro de 2025, por meio de link disponibilizado no site.

