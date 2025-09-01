Saúde pública estadual em greve esta semana, Sesau deverá ter novo titular nos próximos dias, Rondônia perde mais de 50% dos voos domésticos

Publicada em 01/09/2025 às 14h20
Saúde – Médicos, enfermeiros e demais pessoas que respondem pela saúde pública no Estado marcaram greve a partir de terça-feira (2). É o que ficou decidido na última semana e, apesar de ser uma greve responsável, onde o mínimo necessário de mão de obra estará ativo, a prestação de serviço, que já é de baixa qualidade irá piorar. O Hospital de Base, que dá apoio a todo enorme movimento do Pronto Socorro João Paulo II, muito criticado, mas com profissionais em todos os setores responsáveis, competentes e humanos, pois atendem a todos, não importa se no corredor, na maca, na cadeira, mas atende, há tempo tem dificuldades até com estoques de gaze, esparadrapo, medicamentos dos mais simples, por absoluta falta de organização e responsabilidade das pessoas que comandam –ou deveriam– o sistema de saúde pública no Estado.
Saúde II – Greve é sempre um problema dos mais complicados na área pública, por isso é necessário um acordo político entre as partes, que é fundamental no segmento, pois em política jamais se aplica a divisão e sim a soma. A recente elevação de o governador Marcos Rocha a presidir a federação União Progressista em Rondônia criou um fato novo na área política em Rondônia. O deputado federal Maurício Carvalho (UB), agora integrante de União Progressista firmou parceria com o governador Marcos Rocha, que preside o partido no Estado. A união entre os dois políticos abre espaço para o grupo de Maurício (Família Carvalho), que além do parlamentar tem a irmã Mariana, ex (vereadora em Porto Velho e deputada federal), e o pai, Aparício (ex-vereador em Porto Velho, deputado federal e vice-governador), que preside o Republicanos no Estado a ocupar cargo na administração estadual. E Mariana Carvalho, que é medica, seria a titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). Quem viver verá...
Expopib – Pimenta Bueno sedia a partir de terça-feira (2) a 40ª edição da Exposição e Feira Agrotecnológica – Expopib (2 a 6), no Parque de Exposições Sebastião Franco da Rocha. Durante a feira serão realizados shows musicais com Israel e Rodolfo (2), cantor gospel David Quinlan (4), Leo e Raphael (5) e o fenômeno musical do momento, Marcynho Sensação (3), sempre no período noturno. Também está confirmado o show do consagrado sanfoneiro Waldonys (3), graças ao apoio da empresa Ciclo Cairu, uma das maiores fabricantes de bicicletas da América Latina. Durante período de feira-exposição teremos todas às noites, além dos expositores, seminários, rodeio com provas dos 3 Tambores com premiações de R$ 35 mil, Concurso Leiteiro com distribuição em prêmio de R$ 30 mil, shows musicais, seminários, cursos e palestras, rodadas de negócios, shopping de touros, parque de diversões, feira gastronômica, praça de alimentação e palco alternativo.
Aviação – Os voos das empresas aéreas que atendem –ou deveriam atender– Rondônia reduziram em mais de 50% na última década. Os cerca de 6 mil voos domésticos no período, se limitaram a pouco mais de 2,6 mil. Diferente do Acre, Roraima e outros Estados tiveram aumento nos voos, mesmo Rondônia sendo o Estado, que vem a cada ano crescendo econômica, política e socialmente em relação a maioria dos demais. No Acre cresceu a ocupação de assentos e foi superior a 23 mil, aumento de 7,1% no período, e em Roraima de 16%. As pessoas que necessitam viajar com urgência não encontram assentos e, quando consegue, os preços são aviltantes, totalmente fora da realidade brasileira. Já passou de a hora de os políticos federais (senadores e deputados), deputados estaduais, prefeitos, vereadores, autoridades constituídas se movimentarem em busca de solução para o grave problema, que deverá se agravar com a chegada do final ano, quando a demanda de passageiros é maior. Se a Azul, a Gol, a Latam não tem condições de atender Rondônia, que o espaço seja cedido para outras empresas, inclusive estrangeiras, que têm interesse em colocar voos comerciais em Rondônia que tem demanda de passageiros bem acima do que está disponível.
Sangue – O presidente da Assembleia Legislativa (Ale), deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), demais parlamentares, e a imprensa regional estão empenhados na luta do garotinho Davi Lucas, filho do colega jornalista Jocenir Santana, com apenas 9 anos, que luta pela vida, porque tem leucemia e precisa de um doador compatível de medula. Quem tiver condições de doar, pode se deslocar até a Assembleia Legislativa, na terça-feira (2), das 7h30 às 13h30, no Salão das Artes, que uma equipe estará de plantão para atender as pessoas que pretendam em um ato de amor, salvar a vida de inúmeras pessoas, inclusive do Davizinho. Doe sangue, cadastre-se como doador de medula óssea, pois muitas pessoas aguardam pelo gesto de amor ao próximo que pode dar vida a uma pessoa.
Respigo
Hoje é o primeiro dia do mês de setembro e p segundo dia da semana. No domingo (7) estaremos comemorando 203 anos da Independência do Brasil +++ Devido a Semana da Pátria, que tem início hoje (1º) o trânsito na área central de Porto Velho terá modificações. O projeto “Resgatando o Civismo” em homenagem à data tem como tema Brasil que Vive em Nós será apresentado nas proximidades do Prédio do Relógio, onde está instalada a prefeitura +++ Estão proibidos estacionamentos a partir de hoje (1º) das 13h30 às 19h30 na Av. Farquar em ambos os lados entre as ruas Henrique Dias e Av. 7 de Setembro, 7 de Setembro em ambos os lados entre Farquar e rua Euclides da Cunha; Euclides da Cunha (ambos os lados) entre 7 de Setembro e rua Henrique Dias e Henrique Dias (ambos ao lados) entre Euclides da Cunha e Av. Farquar +++ Rondônia tem oito deputados federais e, se o critério para se eleger fosse os mais bem votados, dois estariam fora da bancada. Thiago Flores (Republicanos) e Cristiane Lopes (União), que receberam 23.784 e 22.805 votos não assumiriam +++ Pela ordem de votação, Fátima Cleide (PT) e Joliane Fúria (PSD), esposa do prefeito Adailton Fúria (PSD) de Cacoal somaram respectivamente 28.409 e 24.483 votos, quinta e sexta mais bem votadas em 2022. Os partidos de Fátima e Joliane não conseguiram atingir o quociente eleitoral por isso, ambas ficaram de fora do quadro de eleitos, mesmo com votações expressivas
