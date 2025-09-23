RuasRuas são interditadas no Centro de Porto Velho para montagem de estrutura do aniversário de 111 anos

Publicada em 23/09/2025 às 10h19
A Prefeitura de Porto Velho iniciou, nesta segunda-feira (22), os preparativos de montagem da estrutura para as comemorações do aniversário de 111 anos da capital, que terá a abertura oficial no dia 1º de outubro. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), algumas ruas ficam interditadas neste período por conta da festa.
Segundo a Semtran, o período de montagem e desmontagem acontece do dia 22 de setembro até 7 de outubro. A avenida Farquar foi interditada entre a rua Henrique Dias e avenida Sete de Setembro.
Ainda segundo a Semtran, a rua Henrique Dias funcionará em mão dupla para condutores que estão descendo pela avenida Farquar e desejam acessar a Sete de Setembro. A rota será: rua Henrique Dias, acessando a rua Euclides da Cunha e seguindo pela avenida Sete de Setembro.
Para condutores que desejam subir a Farquar, a rota será: av. Rogério Weber, depois rua Henrique Dias e seguindo pela av. Farquar.
Para condutores que estão subindo pela Euclides da Cunha e querem acessar a Henrique Dias, deverão seguir pela Sete de Setembro, depois pegar a av. Rogério Weber e em seguida a Henrique Dias.
Já o acesso para moradores que precisam utilizar o trecho da Farquar entre Sete de Setembro e João Alfredo será pela avenida Rogério Weber, seguindo pela rua João Alfredo e avenida Farquar.
Outra informação importante é que, a partir do dia 1º de outubro até o dia 5, a avenida Farquar será totalmente fechada até a avenida Carlos Gomes. A partir do dia 6, o trecho será parcialmente aberto, até que toda a estrutura seja desmontada.
De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Lima, os agentes da secretaria estarão no local orientando os condutores na região. "É importante que todos fiquem atentos a essas alterações. O trabalho vai seguir até o dia 7 de outubro e as nossas equipes estarão na região orientando e ajudando no que for preciso para que o trânsito flua normalmente", finaliza o secretário.
A Prefeitura preparou cinco dias de festas, com shows de bandas locais e atrações nacionais. A comemoração do aniversário de Porto Velho terá bolo de 111 metros, o Beiradão Cultural, com 12 horas ininterruptas de shows, as atrações nacionais como a dupla gospel Jeferson e Suelen, a cantora Joelma e o grupo infantil 3 Palavrinhas, além de muito mais.
