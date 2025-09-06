Rondônia fortalece a cacauicultura com concursos e apoio aos produtores

Publicada em 06/09/2025 às 10h14
A cacauicultura de Rondônia atravessa um período de expansão e reconhecimento. Com políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cadeia produtiva, entre elas o Concacau, agricultores familiares têm elevado seus padrões de produção, conquistando valorização e destaque no cenário nacional e internacional.
Entre as histórias que simbolizam essa transformação está a de Mauro Celso, conhecido carinhosamente como Kelé, produtor do município de Buritis. Há apenas sete anos no cultivo do cacau, ele já se tornou destaque nacional, conquistando pódios no Concurso Nacional de Amêndoas de Qualidade, realizado em Belém, no Pará.
UMA HISTÓRIA DE DEDICAÇÃO E AMOR PELA ROÇA
“Sou novo no plantio do cacau, comecei há sete anos, mas foi paixão à primeira vista. Hoje é a minha roça preferida”, conta Mauro. O produtor iniciou sua jornada com 2 mil plantas e, diante dos bons resultados, expandiu para mais de 5 mil. O trabalho com cacau clonal enxertado trouxe alta produtividade e despertou o interesse da comunidade local.
“Montamos um viveiro de mudas e já chegamos a produzir mais de 100 mil por ano. Muitas pessoas em Buritis começaram a plantar e isso é uma satisfação enorme para nós. Ano que vem vamos ampliar ainda mais esse viveiro. Só tenho a agradecer ao governo do estado, à Seagri, e a Emater”, destacou.
Em 2024, Mauro representou Rondônia no concurso em Belém (PA) e conquistou o 3º lugar na categoria “Varietal” e o 2º lugar na categoria “Mistura”, entre mais de 90 produtores do mundo todo. “Ficamos no pódio, perdemos apenas por detalhes técnicos, mas foi uma vitória muito grande para Rondônia e para Buritis”, celebrou.
FOMENTO
O Concacau, criado em 2021, já premiou dezenas de produtores e se tornou uma vitrine para mostrar a qualidade do cacau rondoniense. Em quatro edições, o concurso distribuiu mais de R$ 100 mil em prêmios, além de equipamentos e insumos para fortalecer a produção.
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Rondônia possui 6.951 hectares cultivados com cacau, mais de 3.120 produtores e uma produção anual de 8.677 toneladas, com produtividade média de 1.251 kg/ha. Atualmente, o estado ocupa o 4º lugar no ranking nacional de produção e é o 2º maior produtor da Região Norte.
O secretário de Agricultura, Luiz Paulo, destaca que os investimentos têm o objetivo de valorizar o agricultor e abrir novos mercados. “O cacau de Rondônia tem qualidade reconhecida. Criamos o Concacau justamente para incentivar os produtores a buscarem excelência, além de apoiar a produção de mudas, insumos e pesquisas. Nosso trabalho é preparar o estado para conquistar cada vez mais espaço, inclusive no mercado internacional”, afirmou.
Criado em 2021, o Concacau já premiou dezenas de produtores no estado
RONDÔNIA NA ROTA DO CACAU BRASILEIRO
Além do concurso, o governo tem desenvolvido políticas de fortalecimento da cadeia produtiva, como a criação da Câmara Setorial do Cacau, a elaboração da Identificação Geográfica do produto, a distribuição de calcário e a inserção de Rondônia na Rota Nacional da Produção do Cacau, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho conjunto tem transformado vidas e levado Rondônia a patamares de destaque.
“Nosso estado tem um potencial extraordinário e o cacau é exemplo disso. O que antes era visto como uma produção alternativa, hoje se tornou um setor forte, com agricultores que ganham reconhecimento nacional, como o senhor Mauro. O governo do estado está ao lado de cada produtor, porque acredita no poder do trabalho e da agricultura para gerar riqueza e dignidade ao povo rondoniense”, ressaltou.
A cada ano, Rondônia amplia sua presença no setor cacaueiro, atraindo indústrias e despertando o interesse de grandes empresas compradoras, que já adquirem 98% da produção local, enviada para a Bahia.
