Rondônia celebra Dia do Médico Veterinário com lei de Dr. Luís do Hospital

Rondônia celebra nesta terça-feira (9) o Dia do Médico Veterinário, instituído pela Lei nº 5.751/2024, de autoria do deputado estadual Dr. Luís do Hospital. Médico veterinário de formação, o parlamentar destaca que a profissão é indispensável para a saúde pública, a segurança alimentar e o fortalecimento do agronegócio, principal motor da economia rondoniense.
Graduado em 1997 pela Universidade Unimar, em Marília (SP), Dr. Luís chegou a Rondônia no início da carreira para atuar como fiscal do Ministério da Agricultura em frigoríficos de Ji-Paraná e Jaru. A experiência o aproximou ainda mais do setor produtivo e lhe deu a dimensão do impacto do médico veterinário na vida das pessoas, desde a qualidade dos alimentos até a prevenção de doenças que afetam animais e seres humanos.
“O médico veterinário é peça-chave no campo e nas cidades. Ele garante a sanidade dos rebanhos, atua no controle de zoonoses, fiscaliza a produção de alimentos e cuida da saúde única, que envolve o equilíbrio entre animais, pessoas e meio ambiente. Somos um país do agro e Rondônia é um estado do agro. Por isso, essa categoria merece nosso respeito e reconhecimento”, afirma o deputado.
Ao instituir a lei, Dr. Luís do Hospital reforça o compromisso de valorizar os profissionais que asseguram a qualidade dos alimentos, preservam a saúde das famílias e impulsionam o futuro do estado. “Fortalecer a categoria é também fortalecer a economia e garantir que Rondônia siga crescendo de forma segura e responsável”, conclui.
