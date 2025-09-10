Reação nas redes: parlamentares do PL em Rondônia exaltam voto de Fux no caso Bolsonaro

Publicada em 10/09/2025 às 14h50
Porto Velho, RO – A manifestação do ministro Luiz Fux durante o julgamento que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros réus gerou rápida reação de políticos bolsonaristas de Rondônia nas redes sociais. Em sessão desta quarta-feira (10), Fux sustentou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o caso e defendeu a anulação do processo. Nos perfis de Instagram, senadores e deputado do PL publicaram peças gráficas e textos destacando trechos do voto.
O senador Jaime Bagattoli (PL) publicou um carrossel com tarjas como “Fux atesta a incompetência do STF para julgar Bolsonaro” e “Anulação já!”. Na legenda, escreveu: “O ministro Fux revela ao país a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Bolsonaro. Temos aqui um argumento claro e direto para anulação imediata da ação contra o presidente. Anulação já!”.
O senador Marcos Rogério (PL) divulgou vídeo com sobreposição “Fux expõe ilegalidades do processo contra Bolsonaro”. No texto da postagem, afirmou: “Fux escancara as ilegalidades do processo contra Bolsonaro. Sem provas claras, com dados entregues de última hora e cerceando o contraditório, o julgamento desrespeita direitos fundamentais. A nulidade do processo desde o procedimento da denúncia é a prova de que justiça não pode ser política”, acompanhando a publicação de hashtags como “#MarcosRogério”, “#SenadorMarcosRogério” e “#Rondônia”.
O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) apareceu em publicação colaborativa com a frase em destaque “URGENTE!”, seguida de cards com a mensagem “Fux destrói narrativas e o circo de Moraes!”. Na legenda, registrou: “URGENTE! Fux honra a toga, vota contra as ilegalidades do processo contra Bolsonaro!”.
A vereadora Sofia Andrade (PL) repercutiu o tema ao compartilhar, em seus stories, um vídeo com dizeres como “Fux rebate tese do uso de armas” e “Sem prova, não há pena”, em referência a trechos do voto. O conteúdo foi repost de outro perfil e permaneceu visível no formato temporário da plataforma.
As postagens foram feitas ao longo da manhã e do início da tarde, horas após a exposição do ministro. Os materiais publicados trazem recortes de vídeo e cards com tipografias de impacto, enfatizando expressões como “incompetência do STF”, “ilegalidades do processo” e “anulação”.
No julgamento em curso, Fux defendeu a anulação do processo sob o argumento de que os denunciados não detêm mais os cargos que justificariam a competência do Supremo e, em outro ponto, votou pela absolvição dos oito réus quanto ao crime de organização armada. A continuidade do resultado depende dos votos ainda pendentes de Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, conforme a pauta da Primeira Turma.
