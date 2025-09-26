PRF apreende mais de 100 kg de cloridrato de cocaína em Pimenta Bueno

Publicada em 26/09/2025 às 14h32
Rondônia, 26 de agosto de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, na última quinta-feira (25), realizava fiscalização de combate ao crime em Pimenta Bueno, na BR 364, quando deu ordem de parada a um veículo de passeio ocupado por dois indivíduos. O motorista descumpriu a determinação, ocasião em que se iniciou um acompanhamento tático.
Durante a tentativa de abordagem, o infrator desenvolveu alta velocidade, gerando perigo de dano, até que caiu de uma ribanceira, numa área de vegetação próxima a um curso d'água. Em seguida, os ocupantes do veículo empreenderam fuga a pé, tomando sentidos opostos.
Todavia, o condutor, que sequer possuía habilitação, foi localizado e preso. Ao se realizar a verificação no interior do automóvel, foram localizadas cinco bolsas contendo vários tabletes de cloridrato de cocaína, que somaram 109,28 kg, divididos em 99 tabletes.
O homem foi enquadrado no crime de tráfico de drogas e de dirigir veículo automotor, sem possuir CNH, gerando perigo de dano. Juntamente da droga e do veículo, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Pimenta Bueno.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!