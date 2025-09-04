PRF apreende 1 tonelada de minério em Itapuã do Oeste

Publicada em 04/09/2025 às 09h00
Rondônia, 03 de setembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, apreendeu 1 tonelada de minerais, nesta quarta-feira (03), durante fiscalização na BR 364, Km 600, no município de Itapuã do Oeste.
Ao se realizar a abordagem policial, os ocupantes demonstraram comportamento suspeito, o que motivou uma busca veicular mais detalhada. Durante a inspeção no compartimento de carga da picape, foram localizados, aproximadamente, mil quilogramas de pedras azul-esverdeadas, com aparência de minério vivianita, armazenadas em caixas de papelão.
Quando questionados sobre a carga transportada, os indivíduos não apresentaram autorização legal ou licença de órgão competente para a extração e o transporte do minério. Os infratores, o material apreendido e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal para as providências cabíveis, sob o enquadramento do crime de usurpação de bem ou matéria-prima da União.
