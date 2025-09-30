PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (30) de muitas chuvas no Norte

Publicada em 30/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (30), indica muitas chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas intensas em todo o Acre e boa parte do Amazonas, nas regiões sudoeste, sul e norte do estado. Há também o alerta de perigo potencial de chuvas intensas que afetam o restante das regiões amazonenses, o norte de Roraima e o estado de Rondônia.
Na manhã, as pancadas de chuvas e trovoadas isoladas atingem o Amazonas, Acre, Rondônia e a maior parte de Roraima. As possíveis chuvas isoladas se concentram no Pará e no Amapá. O restante dos territórios é de céu com nuvens por todo Tocantins, o leste de Roraima, o Baixo Amazonas paraense e o norte do Amapá, assim como em Oiapoque.
Durante a tarde, toda a região é coberta por possibilidades de chuvas, exceto o Tocantins, que segue com tempo firme. O tempo se fecha nas zonas do Marajó e nordeste do Pará e no sul do Amapá, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Chuvas isoladas atingem as regiões de Roraima, o sul de Rondônia e o centro amazonense.
À noite, as pancadas de chuvas permanecem no Acre, no norte e sul amazonense, norte de Rondônia e uma parcela pequena do Pará, em Jacareacanga. Boa Vista, Macapá e Belém são as capitais com chuvas isoladas. O Tocantins segue com céu com muitas e poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco e Belém. Já a máxima pode chegar até 38°C em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional.
Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
