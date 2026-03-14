Município de Porto Velho amplia atuação em debates ambientais

Por Jean Carla Costa

Publicada em 14/03/2026 às 11h30

A programação marcou a celebração dos 45 anos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, estrutura que integra União, estados e municípios

Na última semana, Brasília sediou uma importante agenda nacional que reuniu gestores públicos, especialistas e instituições de diversas regiões do país para debater estratégias de gestão ambiental que impactam diretamente os municípios e o setor produtivo rural. Porto Velho participou do encontro por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), reforçando o compromisso do município com o fortalecimento das políticas ambientais e o apoio ao produtor rural.

A programação marcou a celebração dos 45 anos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, estrutura que integra União, estados e municípios na construção e execução das políticas ambientais brasileiras. Durante o evento também foi realizada a Reunião de Alinhamento Pré-CONAMA, promovida pela Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente - ANAMMA, que preparou as pautas municipais debatidas na reunião ordinária do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

Um dos principais resultados do encontro foi a aprovação de uma resolução que traz atualizações importantes para o setor produtivo rural e para o uso das propriedades. A partir dessas definições, a Semagric, irá intensificar o trabalho de orientação técnica junto aos produtores do município.

Um dos principais resultados do encontro foi a aprovação de uma resolução que traz atualizações importantes para o setor produtivo rural e para o uso das propriedades

Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a participação da Prefeitura nesses espaços garante que as decisões nacionais considerem a realidade da Amazônia e dos produtores locais. “A Prefeitura de Porto Velho tem buscado estar presente nos principais debates sobre política ambiental no país. Nosso compromisso é levar essas informações ao produtor rural, orientando tecnicamente sobre o que pode e o que não pode ser feito dentro da propriedade, garantindo produção com segurança, sustentabilidade e respeito à legislação”, destacou o secretário.

Porto Velho esteve representado pela Agente de educação Ambiental, Adirleide Dias dos Santos, que participou da agenda representando a Semagric e a ANAMMA Rondônia, além de integrar o movimento ANAMMA Mulher, que fortalece a participação feminina na construção das políticas públicas ambientais. “Estar presente nesses espaços é fundamental para que possamos levar a realidade de Porto Velho e da Amazônia para os debates nacionais. Também é um momento importante para reforçar o papel das mulheres nos espaços de decisão e na construção de políticas públicas ambientais”, afirmou Adirleide.

O encontro contou ainda com a participação de representantes institucionais parceiros, como a professora Jocelene Braitenbach, coordenadora do PROAQUA da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), e Paulo Henrique Bonavigo, da Ecoporé.

Para o presidente da ANAMMA Brasil, Marçal Cavalcante, a presença de municípios amazônicos como Porto Velho fortalece o debate ambiental no país. “Os municípios são protagonistas na execução das políticas ambientais. A participação da capital de Rondônia contribui para que as decisões considerem as particularidades da região amazônica e o papel do produtor rural no desenvolvimento sustentável”, destacou.

Para o prefeito Léo Moraes, a participação em agendas nacionais fortalece a presença do município nas decisões que impactam diretamente o desenvolvimento local. “Porto Velho precisa estar presente nos grandes debates sobre políticas públicas que influenciam nossa realidade. Participar dessas discussões garante que possamos defender os interesses do município, especialmente dos produtores rurais, promovendo desenvolvimento com responsabilidade e sustentabilidade”.