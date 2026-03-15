PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade mantém chuva em grande parte da Região Norte neste domingo (15)

A Região Norte terá tempo instável neste domingo (15).
Estados como Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No Acre, municípios do centro do estado, como Feijó, Tarauacá e Sena Madureira, terão muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.
No Amazonas, a instabilidade predomina em praticamente todo o estado, com maior intensidade em Coari, Tefé e Tapauá.
Já no Pará, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em cidades como Altamira, São Félix do Xingu, Tucuruí e Paragominas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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