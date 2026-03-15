PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade mantém chuva em grande parte da Região Norte neste domingo (15)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 15/03/2026 às 09h30

A Região Norte terá tempo instável neste domingo (15).

Estados como Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Acre, municípios do centro do estado, como Feijó, Tarauacá e Sena Madureira, terão muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

No Amazonas, a instabilidade predomina em praticamente todo o estado, com maior intensidade em Coari, Tefé e Tapauá.

Já no Pará, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas em cidades como Altamira, São Félix do Xingu, Tucuruí e Paragominas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).