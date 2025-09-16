PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (16) chuvosa no Norte
Por Sophia Stein / Brasil61
Publicada em 16/09/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para esta terça-feira (16) na região Norte, é de manhã com chuvas isoladas no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, enquanto áreas do Pará e Tocantins têm variação entre muitas e poucas nuvens, com muitas nuvens no centro-leste e períodos de sol em parte do leste.

À tarde, as chuvas continuam no Acre, sul do Amazonas e Rondônia, enquanto no Amapá, Pará e Tocantins o tempo fica entre muitas e poucas nuvens, mas sem chuvas.

À noite, as chuvas continuam no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, acompanhadas por muitas nuvens também no Pará e Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 22°C, em Belém. Já a máxima prevista é de 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. 

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

