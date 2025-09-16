PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (16) chuvosa no Norte

Publicada em 16/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta terça-feira (16) na região Norte, é de manhã com chuvas isoladas no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, enquanto áreas do Pará e Tocantins têm variação entre muitas e poucas nuvens, com muitas nuvens no centro-leste e períodos de sol em parte do leste.
À tarde, as chuvas continuam no Acre, sul do Amazonas e Rondônia, enquanto no Amapá, Pará e Tocantins o tempo fica entre muitas e poucas nuvens, mas sem chuvas.
À noite, as chuvas continuam no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá, acompanhadas por muitas nuvens também no Pará e Tocantins.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 22°C, em Belém. Já a máxima prevista é de 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
