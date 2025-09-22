PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (22) chuvosa no Norte

Publicada em 22/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta segunda-feira (22) para a região Norte é pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em grande parte do Amazonas, no Acre e em Rondônia e sul do Pará. Chuva isolada no norte do Amazonas, em Roraima, no interior do Pará e em áreas do Tocantins.
Já o litoral do Amapá e o nordeste do Pará variam de muitas nuvens a poucas nuvens, mas sem previsão de chuvas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista.
A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
