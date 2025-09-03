PREVISÃO DO TEMPO: quarta-feira (3) com chuvas Isoladas no Norte

Publicada em 03/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para quarta-feira (3) indica chuvas isoladas no Amazonas, Acre, Amapá e Roraima. Durante a manhã, o céu fica com muitas nuvens nessas regiões, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.
Durante a tarde, as chuvas continuam no norte do Amazonas, oeste do Pará e Roraima. Já em Rondônia e no sul do Pará, há variação entre muitas e poucas nuvens, mas com possibilidade de chuvas rápidas em alguns pontos.
À noite, a tendência é de chuvas mais localizadas no norte do Amazonas, Amapá e Roraima, enquanto o Tocantins e do sul do Pará permanecem com tempo firme e temperaturas elevadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 20°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
