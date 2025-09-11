PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá quinta-feira (11) com pancadas de chuva na maior parte da região

Publicada em 11/09/2025 às 07h50
No Norte do Brasil, a quinta-feira (11) será de chuva na maior parte da região. Para todo o estado do Acre e de Roraima, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
O mesmo quadro será percebido em quase a totalidade do Amazonas. Os volumes mais intensos serão registrados em áreas do Alto Solimões, Juruá, Boca do Acre e Tefé.
Em Rondônia, as pancadas de chuva são esperadas do centro ao oeste da unidade da federação. Já para todo o Amapá e a maior parte do Pará, a previsão indica que o dia será de possibilidade de chuva isolada – mesmo quadro esperado para o norte tocantinense, em cidades como Luzinópolis.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. A máxima deve chegar a 41°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
