PREVISÃO DO TEMPO: domingo (7) instável na Região Norte

Por Mariana Ramos / brasil61.com
Publicada em 07/09/2025 às 09h50
Publicada em 07/09/2025 às 09h50
A previsão do tempo para este domingo (7) para a Região Norte é de sol com variações de nuvens ao decorrer do dia em Rondônia, Tocantins e Pará.
Em Roraima e Amazonas o dia segue com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Enquanto no Amapá, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.
Já no Acre, a previsão é de tempo mais fechado com céu nublado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 19°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 40°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
#Previsão do tempo
Comentários
Seja o primeiro a comentar!