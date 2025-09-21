PREVISÃO DO TEMPO: Domingo (21) com fortes pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 21/09/2025 às 09h30
Previsão de pancadas de chuvas com trovoadas isoladas em áreas da região Norte, neste domingo (21). Essa previsão vale para todo o território do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Também devem ocorrer nas regiões do Baixo Amazonas e no sudoeste paraense.
As possibilidades de chuvas isoladas ocorrem nos litorais do Amapá e do Pará, atingindo as capitais Macapá e Belém. Essa situação se repete em boa parte da região ocidental do Tocantins, como Gurupi, Porto Nacional e Palmas.
No sul do Amapá, em algumas partes do Pará, como em municípios Almeirim, Portel e Eldorado dos Carajás, e nas regiões do Bico do papagaio e do Jalapão no Tocantins, a previsão do dia é de muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Rio Branco e Porto Velho. A máxima deve chegar a 36°C, em Manaus e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!