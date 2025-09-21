Tempo

PREVISÃO DO TEMPO: Domingo (21) com fortes pancadas de chuvas no Norte

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Rio Branco e Porto Velho. A máxima deve chegar a 36°C, em Manaus e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%.