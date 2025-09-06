Presidente do Sebrae Nacional participa de reunião com conselheiros e colaboradores em Rondônia

Publicada em 06/09/2025 às 09h52
Em solenidade realizada nesta quinta-feira (4) com dirigentes, conselheiros e colaboradores do Sebrae em Rondônia, o presidente nacional da instituição, Décio Lima, destacou a relevância do trabalho desenvolvido no estado e enalteceu o espírito empreendedor da região.
Durante seu discurso, Décio ressaltou a grandeza da atuação do Sebrae rondoniense:
"Quero começar dizendo que aqui não é lugar de gente pequena. Os que estão aqui são gigantes. O que vocês realizam está muito além do comum, faz parte da história do nosso país, da vida das pessoas e do desenvolvimento deste estado e deste território. O Brasil está ranqueado no mundo como um dos países com maior espírito empreendedor. Isso acontece graças a brasileiros e brasileiras como os que encontrei aqui em Rondônia."
O presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, também destacou a importância da ocasião e do fortalecimento das parcerias institucionais:
"As instituições que compõem o Conselho Deliberativo Estadual representam boa parte do setor produtivo e aproveitamos a presença do presidente Décio para convidar lideranças políticas e empresariais a estreitarem os laços institucionais. Certamente, deste momento, teremos grandes avanços para os pequenos negócios de Rondônia."
A reunião contou com a presença de dirigentes do Sebrae em Rondônia, conselheiros e convidados, reforçando o alinhamento institucional em torno de projetos estratégicos para o fortalecimento dos pequenos negócios.
O encontro também reafirmou o compromisso do Sebrae com a inovação, a sustentabilidade e o empreendedorismo de impacto, pilares que têm colocado Rondônia em posição de destaque no cenário nacional.
