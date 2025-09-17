Prefeitura entrega implementos agrícolas às associações rurais no município

Publicada em 17/09/2025 às 08h49
Na manhã desta terça-feira, 16 de setembro de 2025, a Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a entrega de sete implementos agrícolas destinados a associações rurais do município. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção no campo e oferecer melhores condições de trabalho para os agricultores locais.
Entre as entidades contempladas estão a MASP – Marco Rondon Associação de Produtores; APAPARGRA – Associação de Pequenos Agricultores do Projeto de Assentamento Ribeirão Grande; ASPROLI 44 – Associação dos Produtores da Linha 44; ASPROBU – Associação dos Produtores Rurais Bela União; e APROVIN – Associação dos Pequenos Produtores da Linha Vinte e Um. Os equipamentos irão atender diretamente às necessidades das famílias produtoras, impulsionando o desenvolvimento rural sustentável.
Por intermédio de recurso do Deputado Estadual Jean Mendonça, os novos implementos estão disponíveis aos agricultores para dar mais eficiência no preparo da terra e no cultivo, o que representa aumento na produtividade e maior geração de renda. A gestão municipal reforça, assim, seu compromisso em apoiar o setor agrícola, que é uma das principais bases da economia de Pimenta Bueno
Comentários
Seja o primeiro a comentar!