Prefeitura decreta ponto facultativo nesta sexta-feira (3) em Porto Velho; serviços essenciais seguem funcionando normalmente

Publicada em 30/09/2025 às 09h00
A Prefeitura de Porto Velho publicou no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia o Decreto nº 21.376, que estabelece ponto facultativo nesta sexta-feira, 3 de outubro de 2025, em virtude do feriado municipal do dia 2, data que marca a criação do município de Porto Velho.
Com a medida, o funcionamento das repartições públicas municipais, autarquias e fundações segue normalmente até quarta-feira (1º), sendo suspenso nos dias 2 e 3 de outubro. O expediente será retomado na segunda-feira (6).
Estão mantidos os serviços considerados essenciais, que funcionarão em regime de revezamento para garantir a continuidade dos atendimentos à população:
Secretaria Municipal de Saúde (Semusa): atendimento nas Unidades de Urgência e Emergência 24 horas;
Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra): limpeza pública; serviços de drenagem, asfalto e tapa-buracos;
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric): inspeção animal;
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran): fiscalização e segurança no trânsito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!