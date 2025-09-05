Prefeitura de Porto Velho reforça canais de denúncia e destaca redução recorde de queimadas

Publicada em 05/09/2025 às 11h50
A Prefeitura de Porto Velho tem intensificado as ações de combate às queimadas e reforça à população a importância de utilizar os canais de denúncia para coibir práticas ilegais que comprometem o meio ambiente e a saúde pública. Segundo dados do município, as medidas adotadas resultaram em uma redução histórica de 85% nos focos de queimadas, alcançando a melhor qualidade do ar registrada nos últimos 20 anos.
Para fortalecer o enfrentamento, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) disponibiliza um canal direto para recebimento de denúncias. As informações podem ser encaminhadas via WhatsApp pelo número (69) 98423-4092, onde é possível enviar fotos, vídeos e a localização exata da ocorrência.
O atendimento também pode ser feito presencialmente na sede da Sema, localizada na rua General Osório, nº 81, Centro, das 8h às 14h.
De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, por determinação do prefeito Léo Moraes, as denúncias são apuradas imediatamente. “Quando confirmada a queimada, o responsável é autuado e, em casos de terrenos baldios, os proprietários também são responsabilizados”, destacou.
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
As queimadas urbanas e rurais são consideradas crimes ambientais, passíveis de multa e detenção. Além dos danos à vegetação, a fumaça agrava problemas respiratórios e impacta diretamente a saúde da população, especialmente de crianças e idosos.
A Prefeitura reforça que a redução histórica das queimadas só foi possível graças ao trabalho integrado do Município, governo federal, Ibama, Corpo de Bombeiros, Ministério Público de Rondônia, Tribunal de Contas de Rondônia, das ações de fiscalização, campanhas educativas e, principalmente, pela colaboração dos cidadãos. A orientação é que a população continue atenta e denuncie práticas ilegais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a manutenção da qualidade de vida na capital.
