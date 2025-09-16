Prefeitura de Porto Velho leva serviços do Cidadania em Movimento a Vila da Penha e Abunã

Publicada em 16/09/2025 às 11h33
O Projeto Cidadania em Movimento chega a mais uma edição com o compromisso de aproximar a gestão pública das comunidades mais afastadas da capital. Entre os dias 19 e 21 de setembro, das 8h às 14h, os distritos de Vila da Penha e Abunã receberão uma grande ação social com oferta de serviços gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania e empregabilidade.
Criado pela Prefeitura de Porto Velho, o Cidadania em Movimento é mais que um conjunto de atendimentos: é um símbolo de inclusão, respeito e fortalecimento da relação entre comunidade e poder público. A iniciativa tem como foco atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, beneficiários do Cadastro Único, povos originários, ribeirinhos, catadores de materiais recicláveis e demais famílias que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços básicos.
“Nosso objetivo é garantir direitos e promover cidadania para quem vive em locais de difícil acesso. Com serviços organizados e próximos da comunidade, conseguimos reduzir desigualdades e levar dignidade às pessoas”, destacou Shaian do Carmo Bastos, coordenadora-geral do projeto pela Scretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).
SERVIÇOS
Durante os três dias de ação, a população terá acesso a uma ampla variedade de atendimentos, entre eles:
• Emissão de documentos como carteira do idoso, ID Jovem, carteira do autista, passe livre estadual, relatório CNIS e Carteira de Trabalho Digital;
• Serviços de saúde, incluindo atendimento médico, exames preventivos, aferição de pressão, teste de glicemia e exame de vista;
• Atendimento psicossocial, corte de cabelo, design de sobrancelhas e orientações jurídicas;
• Cadastro Único (primeiro cadastro, atualização e transferência);
• Programas sociais como Mamãe Cheguei, Pé de Meia e ações de combate ao trabalho infantil;
• Alistamento militar e descarte eletrônico;
• Atividades de educação ambiental e orientação sobre empregabilidade.
A expectativa é de realizar cerca de 1.000 atendimentos durante o período da ação.
PARCERIAS E VOLUNTARIADO
O Cidadania em Movimento conta com o apoio de diversas secretarias municipais, como a de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), de Saúde (Semusa), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), além de órgãos estaduais como o DER e o STRE, a Junta Militar, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), instituições privadas, organizações sem fins lucrativos e voluntários que se unem para viabilizar a iniciativa.
Essas parcerias garantem não apenas a estrutura, mas também a diversidade de serviços que fazem do projeto um marco de cidadania e inclusão em Porto Velho.
De acordo com a Semias, já há planos de expandir o projeto para áreas ainda mais remotas em 2026, incluindo reservas indígenas e comunidades ribeirinhas. O objetivo é ampliar o alcance da ação e assegurar que cada vez mais famílias possam ser beneficiadas.
