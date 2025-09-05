Prefeitura de Porto Velho convoca pais para matrícula de crianças no Projeto “Creche Noturna”

Publicada em 05/09/2025 às 08h25
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) divulgou nesta quinta-feira (4), a convocação para pais e responsáveis das crianças inscritas no Projeto “Creche Noturna”, em conformidade com o Edital nº 7/2025/ASTEC/SEMED, publicado em 6 de agosto de 2025.
O chamado se destina às famílias cujas crianças ainda não possuem matrícula na rede pública municipal de ensino, garantindo que possam participar do projeto. O período para comparecimento vai de 5 a 10 de setembro de 2025, na sede da Semed, localizada na rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças, na Divisão de Avaliação e Indicadores Educacionais (DIAIED/DPE).
O órgão alerta que o não comparecimento dentro do prazo será considerado desistência, resultando na perda da vaga no projeto.
Leonardo Leocádio reforça a importância da participação das famílias neste processo
O projeto “Creche Noturna” tem como objetivo atender crianças em horários diferenciados, oferecendo segurança, educação e cuidado para famílias que possuem jornadas de trabalho noturnas.
A lista de crianças homologadas para matrícula já está disponível. CONFIRA AQUI.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Pereira Leocádio, reforça a importância da participação das famílias neste processo para assegurar que todas as crianças inscritas tenham acesso à educação e cuidado oferecidos pelo projeto.
• Período de comparecimento: 5 a 10 de setembro de 2025
• Local: Semed – rua Elias Gorayeb, 1514, bairro Nossa Senhora das Graças (DIAIED/DPE).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!