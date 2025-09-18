Prefeitura de Porto Velho convoca aprovados em processo seletivo da Semusa

Publicada em 18/09/2025 às 11h32
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou o edital de convocação dos aprovados no processo seletivo referente ao Edital nº 019/Semad/2025 para contratação temporária de servidores que reforçarão o sistema público de saúde.
Os candidatos convocados preencherão postos de trabalho em frentes integradas voltadas à melhoria dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos de Porto Velho.
Os selecionados atuarão em regime celetista e devem comparecer, no prazo de 15 dias a contar da publicação do edital de convocação, à sede da Semad, localizada na rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, região central da capital rondoniense.
Na Divisão de Atendimento ao Servidor (DIAS/Semad), os convocados deverão apresentar originais e cópias legíveis do rol de documentos listados no Edital de Convocação.
Os contratados terão remuneração de até R$ 9,3 mil, além de auxílio-alimentação e vale-transporte. O contrato emergencial terá vigência de dois anos.
Confira aqui o EDITAL.
