Prefeitura de Ji-Paraná promove ação sobre prevenção de doenças crônicas e saúde do trabalhador

Publicada em 05/09/2025 às 13h59
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou uma importante ação educativa junto aos colaboradores da Energisa, voltada à prevenção de doenças crônicas e aos impactos que elas podem causar na vida do trabalhador.
A atividade foi conduzida pelo enfermeiro Maico Antônio Calisto, pelo condutor Royvane Nunes e pela técnica de enfermagem Shirlei Maciel Arruda, todos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que levaram informações essenciais sobre saúde, autocuidado e qualidade de vida.
Durante o encontro, os trabalhadores receberam orientações sobre as principais doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, e os danos que podem provocar ao longo do tempo, desde sequelas permanentes até a redução do desempenho funcional no ambiente laboral. Foram abordados ainda temas como hábitos alimentares saudáveis, benefícios da prática regular de exercícios físicos, controle do estresse e a importância da motivação para mudanças diárias de comportamento.
Outro ponto de destaque foi a orientação sobre segurança e ergonomia no trabalho. Os profissionais reforçaram a necessidade do uso correto dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e da postura física adequada durante as atividades, prevenindo lesões e contribuindo para a saúde ocupacional.
Com a iniciativa, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso em cuidar da saúde dos trabalhadores, fortalecendo ações preventivas que promovem mais bem-estar, produtividade e qualidade de vida para a população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!