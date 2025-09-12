Prefeitura de Guajará-Mirim assina Ordens de Serviço para recuperação de mais de 70 km de estradas vicinais

Publicada em 12/09/2025 às 14h49
Na manhã desta quinta-feira (12), a Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos SEMOSP, promoveu reunião para assinatura de duas Ordens de Serviço que marcam o início de importantes obras de recuperação de estradas vicinais no município. Obras estavam paralisadas a mais de 4 anos.
A primeira, referente ao convênio n° 610/2024/PGE-DERADM, autoriza a recuperação de 47,17 km de estradas no Ramal Bom Sossego, com investimento total de R$ 904.197,13 (novecentos e quatro mil, cento e noventa e sete reais e treze centavos). Já a segunda, pelo convênio n° 612/2024/PGE-DERADM, contempla a recuperação de 24,27 km de estradas no Distrito do Iata, com valor de R$ 732.310,90 (setecentos e trinta e dois mil, trezentos e dez reais e noventa centavos). Ambas as obras têm início imediato nesta sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
O ato contou com a presença do prefeito Fábio Garcia “Netinho”, do presidente da Câmara Municipal, Eliel Silvino, dos vereadores Augustinho Figueiredo, Adanildson Sicsu e Raimundo Barroso, além do chefe de gabinete Massud Badra, do secretário de Governo Francisco Coelho “Babalu”, da coordenadora de Planejamento Adriane Medeiros, do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais e da Acrivale Miguel Neto, de secretários e coordenadores municipais, imprensa e da representante da empresa vencedora do processo licitatório, Emily Cristine Lima.
Durante o encontro, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Miguel Neto, ressaltou a importância da iniciativa: “Essa parceria entre o Executivo e a população fortalece o desenvolvimento da nossa cidade. Esse projeto vai beneficiar diretamente os produtores rurais e também o transporte escolar, garantindo melhores condições de acesso e escoamento da produção”.
O presidente da Câmara, Eliel Silvino, destacou o papel do Legislativo no apoio à gestão municipal, reforçando o compromisso da Casa de Leis com o bem-estar da população guajaramirense.
A Prefeitura Municipal ressalta que a empresa vencedora da licitação é do próprio município e que seguirá recuperando estradas, pontes e maquinários, levando melhorias tanto para as áreas rurais quanto urbanas.
A coordenadora da COMPLA, Adriane Medeiros, assegurou que a equipe técnica acompanhará de perto as obras, garantindo transparência e qualidade na execução.
Já a representante da empresa responsável agradeceu a confiança da administração e destacou que os serviços trarão benefícios diretos a toda a população.
Com essas ações, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o fortalecimento da infraestrutura rural, facilitando o transporte, impulsionando a economia e promovendo melhores condições de vida para os moradores da região.
