Prefeitura de Ariquemes leva serviços sociais ao Setor 11 com mais uma edição do Cadastro Único Itinerante

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES), realizou no último dia 11 de setembro mais uma edição do Cadastro Único Itinerante, levando atendimentos à população do Setor 11 através da unidade móvel.
Durante a ação, foram entregues 153 kits de alimentos, fruto de uma parceria com o Banco de Alimentos da Prefeitura, além da realização de 75 atendimentos do Cadastro Único, entre novas inscrições e atualizações.
O Cadastro Único Itinerante é uma iniciativa que tem como objetivo aproximar a comunidade dos programas e benefícios sociais, garantindo mais comodidade e acesso aos serviços, especialmente para as famílias que vivem em áreas mais afastadas.
A Prefeitura de Ariquemes segue comprometida em cuidar das pessoas e fortalecer a política de assistência social, ampliando a presença do poder público nos bairros e promovendo cidadania.
