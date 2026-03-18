Prefeitura inicia discussão sobre o Plano Municipal de Educação para o período de 2026 a 2036

Por Assessoria

Publicada em 18/03/2026 às 14h49

O futuro da nossa gente começa na sala de aula. O que você sonha para as nossas crianças daqui a dez anos? Na manhã desta quarta-feira, 18 de março, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, deu um passo muito especial para transformar esses sonhos em realidade. Começamos a construir o Plano Municipal de Educação para o período de 2026 a 2036.

Planejar a educação não é apenas preencher documentos, é cuidar do caminho que nossos filhos vão trilhar. É pensar com carinho em cada detalhe, desde o acolhimento nas creches até a preparação dos jovens para a vida. Esse plano é o nosso compromisso de que ninguém ficará para trás e que o ensino em Espigão d’Oeste será, cada vez mais, um motivo de orgulho para todos nós.

Quando discutimos o futuro da escola, estamos discutindo o futuro das famílias, das oportunidades e da nossa própria cidade. É um trabalho feito com o coração, ouvindo quem vive o dia a dia da educação, para garantir que o conhecimento continue abrindo portas e transformando vidas.

Prefeitura de Espigão d’Oeste Cuidando hoje do que seremos amanhã.