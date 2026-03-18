MDB perde força na Assembleia Legislativa, MJ instaura inquérito devido à alta de combustíveis, caminhoneiros ameaçam com greve

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 14h00

MDB – O partido, que já foi PMDB e o maior do País, fundamental no processo de democratização do Brasil, após o período de intervenção federal com o lançamento da nova Constituição Federal em 1988, relatada pelo senador do Amazonas, Bernardo Cabral (PDC), que teve como presidente da Assembleia Nacional Constituinte o deputado federal Ulysses Guimarães (PMDB-SP) durante mais de 4 décadas, hoje está em processo de insolvência. Ulysses morreu em um acidente de helicóptero às imediações de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e o corpo nunca foi encontrado. Morreram no mesmo acidente, o piloto, a esposa de Ulysses, Mora; ex-senador Severo Gomes e sua esposa. O corpo do senador não, não foi encontrado, mistério até hoje não desvendado.

MDB II – Em Rondônia a situação do MDB não é diferente. Nas eleições de 2022 o partido elegeu dois deputados federais Lúcio Mosquini, que presidiu o partido nos últimos anos, mas recentemente assinou filiação ao PL, e Thiago Flores, no Republicanos. Hoje a bancada de Rondônia na Câmara Federal está sem nenhum deputado do MDB. Na Assembleia Legislativa (Ale), a legenda elegeu três dos 24 deputados. Ismael Crispin se filiou ao PP, Jean Oliveira também estaria deixando o partido, que ele presidiu o diretório de Porto Velho, e se filiando ao (PRD). O oitavo deputado mais bem votado em 2022, Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru, também estaria se preparando para se filiar ao UB, que está federado com o PP e presidido no Estado ela deputada federal Sílvia Cristina, que trabalha pré-candidatura ao Senado.

Combustíveis – Os constantes abusos dos postos distribuidores de combustíveis, não somente em Rondônia, mas também em outros Estados, levou o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, esta semana, a instaurar inquérito para apurar preços abusivos dos combustíveis. A ação de o ministro mobilizou, via Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons estaduais e municipais, para que atuem, fiscalizem. A alegação da guerra no Oriente Médio para alta dos combustíveis no Brasil, segundo Lima e Silva, não é justificativa para elevação abusiva de preços, "sem se ter, necessariamente, uma justa causa. Nós não temos a menor dúvida de que, neste momento de guerra, a elevação de um preço que não corresponda a custo, e que possa representar um aumento dessa margem de lucro, ofende diretamente o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor", argumentou o O ministro.

Combustíveis II – Em Brasília, foi constatado que um posto de combustível aumentou em R$ 2 o preço do litro de diesel. Estão sendo efetuados levantamentos em 19 mil postos de combustíveis e 459 municípios, que estão sujeitos a multas de até R$ 500 milhões. Em Rondônia o abuso no aumento da gasolina, diesel e etanol é explícito. Em Porto Velho, há mais de 200 postos de combustíveis e, em quase a totalidade, a diferença de preço entre eles é de centavos, demonstrando explicitamente a prática de a cartelização. A defesa do consumidor em Porto Velho não funciona, o Procon é no mínimo omisso e os demais órgãos de fiscalização existem, mas não se sabe a que servem, a não ser como “cabide de emprego”. Que a mobilização do Ministério da Justiça (MJ) chegue a Rondônia e o consumidor venha a pagar um preço honesto, justo, pelo litro do combustível.

Greve – Em razão do aumento do preço do litro do diesel na maioria dos postos de combustíveis nos Estados e no Distrito Federal, além do MJ, também mobilizou o líder da Associação Nacional das Empresas de Transporte e Carga, Carley Welter, que alertou sobre o aumento abusivo dos combustíveis resultar em paralisações. "A gente vê aí entidades conversando para fazer greve e tal, mas, até então, a gente não tinha escutado das transportadoras ter que segurar os caminhões por motivo de não conseguir rodar, por causar prejuízos operacionais. Isso a gente tem começado a escutar durante o final de semana e esta semana. Então, a gente está bastante preocupada, se essa situação se mantiver por mais uma semana, 10 dias, a gente pode ter um problema muito sério de abastecimento no Brasil", alertou. É importante destacar, que o Brasil é um País totalmente dependente do transporte terrestre. Os caminhoneiros não precisam bloquear estradas, protestar, basta estacionarem os veículos em casa, na empresa, em um posto de combustíveis, que em 30 dias teremos um caos devido ao desabastecimento geral, inclusive de alimentos. Eles não sabem a força que representam.

Respigo

O prefeito de um dos municípios mais importantes do Estado, aplicou cerca de R$ 8 milhões na reforma do prédio. E o imóvel foi locado pela prefeitura por uma bagatela de R$ 90 mil/mensais +++ O ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que estava presidente regional do PSDB, teria assinado filiação ao Novo e assumindo a presidência do partido em Rondônia. Junto com ele estariam os deputados estaduais Yeda Chaves-PVH, sua esposa, Cirone Deiró, eleitos pelo União Brasil (UB), e Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru +++ Em contato mantido com Edgar Toniel, o Edgar do Boi, que foi vice-prefeito de Porto Velho no primeiro mandato de Hildon, que já está com nominata montada para as eleições deste ano para o partido Novo. Inclusive, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Neodi Carlos, está na relação de pré-candidatos às eleições de outubro +++ É o quadro político relacionado a sucessão estadual e Assembleia Legislativa (Ale) tomando novos rumos. Até o dia 3 de abril, quando será encerrada a Janela Partidária, que possibilita que deputados e vereadores mudem de partido sem perderem o mandato, a previsão é de muitas novidades no cenário político relacionadas às eleições gerais de outubro.

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