SINTERO participa da nova composição do Conselho de Alimentação Escolar de Porto Velho

Por SINTERO

Publicada em 18/03/2026 às 14h24

A nova composição do colegiado do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) de Porto Velho tomou posse no dia 16 de março, dando início a mais um ciclo de atuação voltado ao acompanhamento e fiscalização da alimentação escolar no município. Foram reconduzidos como membros titulares da entidade Maricélia do Lago e Ronny Charles.

O Conselho de Alimentação Escolar tem papel fundamental no monitoramento da aplicação dos recursos destinados à merenda escolar, além de zelar pela qualidade dos alimentos oferecidos nas escolas da rede municipal.

Com a nova composição, a expectativa é de continuidade do trabalho responsável e do fortalecimento das ações de controle social, assegurando uma alimentação adequada e de qualidade para os alunos e alunas de Porto Velho.