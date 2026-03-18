Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha realiza ação do Março Lilás e contabiliza mais de 460 atendimentos

Por Natália Pessoa

Publicada em 18/03/2026 às 14h42

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou nos últimos dias uma importante ação do Março Lilás no Centro de Saúde da Mulher Deputada Ceci Cunha, voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde feminina.

A iniciativa integra a campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer do colo do útero e reforça o compromisso da gestão municipal com o atendimento humanizado e o acesso aos serviços de saúde.

Durante a ação, foram realizados 469 atendimentos, contemplando diversos serviços essenciais à saúde da mulher. Entre os procedimentos ofertados, destacam-se:

103 consultas ginecológicas

45 exames preventivos (Papanicolau)

42 mamografias

63 testes de glicemia

216 testes rápidos

A mobilização proporcionou às mulheres de Ji-Paraná a oportunidade de realizar exames importantes, muitas vezes adiados na rotina do dia a dia, fortalecendo a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças.

A abertura da campanha destacou a importância do cuidado contínuo com a saúde feminina, reforçando que a prevenção é uma das principais aliadas na redução de casos graves e no aumento das chances de tratamento eficaz.

A vice-prefeita Marley Muniz (PL) ressaltou a relevância da iniciativa para o município:

“Investir na saúde da mulher é investir na qualidade de vida das famílias de Ji-Paraná. Nosso compromisso é ampliar cada vez mais o acesso e garantir um atendimento digno e humanizado para todas.”

A ação também contou com a participação de autoridades municipais e profissionais da saúde, que atuaram de forma integrada para garantir um atendimento eficiente e acolhedor.

A Prefeitura segue intensificando as ações do Março Lilás ao longo do mês, com foco na informação, prevenção e cuidado com a saúde da mulher.