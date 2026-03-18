Deputado Federal Thiago Flores cobra solução do INCRA para destravar titulação em Rondônia

Por ascom

Publicada em 18/03/2026 às 13h50

BRASÍLIA, DF – O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) esteve nesta quarta-feira na sede nacional do INCRA, em Brasília, para uma reunião decisiva com o Diretor de Governança de Terras, João Pedro. A pauta central foi a paralisia nos processos de titulação de terras em Rondônia, causada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que tem impedido os cartórios de prosseguir com os registros, travando a regularização fundiária no estado.

A situação tem gerado forte insegurança jurídica para centenas de proprietários, impedindo o acesso a créditos agrícolas e a sucessão familiar. Durante o encontro, o parlamentar solicitou agilidade técnica para que o órgão federal estabeleça uma ponte com a Superintendência Regional e os cartórios rondonienses.

Como encaminhamento da reunião, o INCRA comprometeu-se a formular uma solução conjunta para superar o entrave normativo. "Não podemos aceitar que quem produz e cuida da terra fique no limbo jurídico por questões burocráticas.

O proprietário rural de Rondônia precisa do título na mão para ter paz e poder investir com segurança. Saio da reunião com o compromisso do INCRA de buscar uma saída imediata junto aos cartórios e à nossa superintendência estadual", afirmou Thiago Flores.