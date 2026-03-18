Justiça confirma lei de Alan Queiroz que garante canabidiol pelo SUS em Rondônia

Por Ian Machado

Publicada em 18/03/2026 às 14h22

A norma garante o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol pelo SUS (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Uma importante vitória para a saúde pública em Rondônia foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJRO), que declarou constitucional a Lei 5.557/2023, de autoria do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). A norma garante o fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A lei havia sido questionada pelo governo do estado por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), sob o argumento de que o Poder Legislativo não teria competência para criar obrigações ao Executivo. No entanto, a maioria dos desembargadores acompanhou o voto do relator e decidiu pela validade da lei.

Para o parlamentar, a decisão representa um avanço significativo na garantia de direitos e no cuidado com a população. “Estamos falando de pessoas que precisam desse tratamento para ter qualidade de vida. Essa decisão reafirma o nosso compromisso com a saúde e com as famílias que mais precisam”, destacou Alan Queiroz.

O Tribunal entendeu que a área da saúde é de competência compartilhada entre os entes federativos, permitindo que iniciativas como essa sejam propostas também pelo Legislativo estadual.

Com a decisão, a lei segue em vigor e fortalece o acesso a tratamentos alternativos e eficazes para pacientes que dependem do canabidiol, consolidando uma política pública voltada à dignidade e ao bem-estar da população de Rondônia.