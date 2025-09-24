Prefeitura atende moradores e recupera travessão na Linha Universo

Publicada em 24/09/2025 às 09h02
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo as orientações do prefeito Affonso Cândido (PL), concluiu os trabalhos de recuperação do travessão da Linha Universo. O objetivo é garantir melhores condições de tráfego em uma estrada essencial para a região, que tem dezenas de propriedades de médio e pequeno porte responsáveis por fomentar a produção agrícola e pecuária.
Abandonada nos últimos anos, a Linha Universo apresentava sérios problemas de infraestrutura, dificultando a circulação de moradores e produtores. Atendendo ao pedido dos moradores, a Secretaria de Obras incluiu a recuperação da estrada no cronograma de prioridades. Foram executados serviços de patrolamento, aterramento, cascalhamento, alargamento do leito e regularização das margens, medidas que também visam evitar processos erosivos.
Segundo a Semosp, a ação realizada na Linha Universo será expandida para outras regiões do município, beneficiando estradas vicinais que servem como importantes rotas de escoamento da produção agrícola e pecuária. O investimento garante mais segurança, melhora a trafegabilidade e ainda representa economia aos cofres públicos, reduzindo a necessidade de reparos constantes.
O prefeito Affonso Cândido destacou que desde o início do ano a malha viária rural vem recebendo atenção especial. “Nossa intenção, além de oferecer maior segurança e melhorar as condições de tráfego em estradas utilizadas para o escoamento da produção, é também facilitar o dia a dia dos nossos produtores rurais”, afirmou.
