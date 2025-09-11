Prefeito Affonso Cândido acompanha governador Marcos Rocha em inspeção de obras do Asfalta Jipa X Tchau Poeira

Publicada em 11/09/2025 às 08h43
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), acompanhou nesta quarta-feira (10) o governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha (União Brasil), durante inspeção às obras dos programas Asfalta Jipa X Tchau Poeira. A visita teve como objetivo avaliar o andamento dos serviços e promover eventuais ajustes necessários.
A comitiva esteve na Rua Criciúma, no bairro Jorge Teixeira, onde está em execução uma obra realizada em parceria entre a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). O projeto contempla a pavimentação de três quilômetros de vias, incluindo serviços de sub-base, base em pedra rachão, aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além da construção de meio-fio e sarjeta.
O prefeito Affonso Cândido destacou a importância da união de esforços e projetou a ampliação dos serviços para outros bairros. “Nosso objetivo é ampliar o desenvolvimento e melhorar a trafegabilidade em toda a cidade. Estamos iniciando com a Rua Criciúma, mas outras vias também serão contempladas”, afirmou.
O governador Marcos Rocha elogiou a parceria com o município e reforçou o compromisso do Estado com a população por meio dos programas de pavimentação. “É gratificante ver obras que realmente impactam a vida das pessoas. Agradeço aos parlamentares pelo apoio e reconheço o empenho do prefeito Affonso Cândido em contemplar a comunidade que tanto merece”, declarou.
Além da inspeção, a agenda incluiu visitas a outros pontos da cidade. O prefeito ressaltou que a integração entre Estado e Município é fundamental para acelerar o desenvolvimento de Ji-Paraná. “Essas obras fortalecem o crescimento da cidade e trazem benefícios diretos para a população”, concluiu.
O roteiro foi encerrado com a entrega de kits profissionais a 43 alunos concluintes de três cursos do Programa Vencer, do Governo do Estado. A cerimônia aconteceu no auditório do Instituto Estadual de Educação Marechal Rondon.
