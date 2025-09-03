Praça Jonathas Pedrosa é revitalizada em comemoração aos 111 anos de Porto Velho

Publicada em 03/09/2025 às 08h20
Seguindo a premissa de elevar a qualidade de vida da população, historicamente afetada por problemas de urbanização, a Prefeitura de Porto Velho intensifica as obras de revitalização em praças e espaços coletivos, ampliando as opções de lazer para as famílias porto-velhenses.
Entre as ações coordenadas pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) está a recuperação da Praça Jonathas Pedrosa, a primeira praça construída na capital. O espaço será entregue à sociedade em um ato simbólico como parte das comemorações pelos 111 anos de Porto Velho.
A revitalização inclui postes ornamentais, novo ponto para mototaxistas, identidade visual modernizada, instalação de bancos e equipamentos mobiliários, iluminação em LED e manutenção das calçadas, com pintura e acabamento.
De acordo com o presidente da Emdur, Bruno Holanda, a obra é fruto de execução direta, realizada exclusivamente com o corpo técnico da Prefeitura, sem necessidade de licitação.
“Estamos operacionalizando essa revitalização diretamente com a equipe da Emdur. Além do paisagismo, estamos implantando luminárias modernas, bancos e mesas. A determinação do prefeito Léo Moraes é entregar a obra dentro do prazo e é isso que vamos fazer”, explicou.
Comerciante há mais de 30 anos no entorno da praça, Alexandre Xavier destacou que a reforma era aguardada há décadas. “Essa praça estava esquecida, no coração da cidade, passando uma imagem de abandono. Agora vai melhorar para todos nós, que precisamos de um espaço adequado. Além disso, é um resgate da nossa história. Estamos muito satisfeitos com essa reforma”, disse.
Além da entrega da Praça Jonathas Pedrosa, a Prefeitura prepara uma programação especial para celebrar o aniversário de 111 anos de Porto Velho, reforçando o compromisso com a valorização da memória e da identidade da capital rondoniense.
