Porto Velho executa ações ambientais que melhoram gestão e o bem estar da população

A Prefeitura de Porto Velho desenvolve medidas ambientais que mudam a rotina da cidade e integram o município a um grupo restrito de capitais com legislação voltada à mitigação das mudanças climáticas. Entre mais de 5 mil municípios brasileiros, apenas sete contam com políticas específicas nessa área.
As ações resultaram em economia mensal de R$ 1 milhão em combustíveis fósseis, redução da tarifa do transporte coletivo de R$ 6 para R$ 3 e modernização de 67,98% da rede de iluminação pública com lâmpadas de LED.
A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) substituiu 40.364 dos 59.828 pontos de iluminação da cidade no âmbito do Programa PROLED: Eficiência Energética Municipal.
O investimento inicial de R$ 5 milhões projeta economia anual de R$ 21 milhões, com retorno previsto em quatro anos. As lâmpadas LED têm vida útil de até 20 anos e garantia de oito anos, o que reduz o custo de manutenção de R$ 2,5 milhões para R$ 750 mil por mês.
A Prefeitura também implantou triturador para restos de poda urbana, transformando o material em insumo para paisagismo e diminuindo o volume destinado ao aterro sanitário, em alinhamento com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
AMBIENTE RESPIRÁVEL
Entre junho e julho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) ampliou a fiscalização e registrou 111 ocorrências de combate a queimadas urbanas, sendo 80% relacionadas a práticas domésticas inadequadas.
As medidas contribuíram para a redução de 91,37% dos focos de calor em Rondônia, de 28.513 em 2024 para 2.590 em 2025, colocando o estado na primeira posição do ranking nacional.
Em Porto Velho houve melhora na qualidade do ar em comparação a julho de 2024, quando registrou a pior marca do país, 31 vezes acima do valor recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
“Não à toa, Porto Velho registra hoje o melhor ar dos últimos 20 anos. Isso é fruto de um trabalho intenso. Só para ter ideia, ampliamos a fiscalização, aumentamos atuações em terrenos baldios e reforçamos a educação ambiental nas escolas”, explicou o prefeito Léo Moraes.
A gestão municipal implementou políticas sociais e ambientais estruturantes, que podem servir de modelo para outras cidades da Amazônia, demonstrando que é viável o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. “A integração de Porto Velho ao Sentinela é o registro de um novo marco na política ambiental. Isso garante mitigação e adaptação climática no campo e na cidade para todos”, mencionou Vinicius Miguel, secretário da Sema.
O programa de iluminação pública com lâmpadas mais econômicas terá continuidade e expansão em diversos bairros. Também haverá fortalecimento da educação ambiental nas escolas e desenvolvimento de programa de pagamentos por serviços ambientais.
Para ampliar a participação popular, está disponível um canal de denúncias por WhatsApp, no número (69) 98423-4092, que funciona em tempo integral.
