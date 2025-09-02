Polícias Civil e Militar deflagram operação contra facção criminosa em Vilhena

Por PM/RO
Publicada em 02/09/2025 às 08h30
Publicada em 02/09/2025 às 08h30
Novos detalhes sobre prisões e apreensões serão divulgados posteriormente
Na manhã desta terça-feira (2º), forças de segurança pública do Estado de Rondônia, por meio da Polícia Civil e da Polícia Militar, deflagraram a Operação Ártemis, uma ofensiva integrada de combate ao crime organizado em Rondônia, com foco especial no enfrentamento ao Comando Vermelho (CV).
A ação ocorre após a descoberta de um crime bárbaro ocorrido em Vilhena, onde o corpo de uma mulher foi encontrado decapitado em uma área de mata, no dia 28/08/2025. As investigações apontam fortes indícios da participação de integrantes da facção criminosa no homicídio..
A Operação Ártemis representa a resposta imediata e firme do Estado diante da escalada de violência e da brutalidade praticada pela organização criminosa. O nome da operação remete à deusa grega da caça, simbolizando a determinação das forças de segurança em rastrear, cercar e neutralizar os envolvidos em atividades criminosas que atentam contra a ordem pública e a vida humana.
As ações estão sendo conduzidas de forma estratégica e articulada entre diferentes órgãos de segurança, reforçando o compromisso em restabelecer a paz e a segurança da população.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre prisões ou apreensões realizadas, mas as autoridades adiantaram que novas informações serão repassadas à sociedade nos próximos momentos.
Na manhã desta terça-feira (2º), forças de segurança pública do Estado de Rondônia, por meio da Polícia Civil e da Polícia Militar, deflagraram a Operação Ártemis, uma ofensiva integrada de combate ao crime organizado em Rondônia, com foco especial no enfrentamento ao Comando Vermelho (CV).
A ação ocorre após a descoberta de um crime bárbaro ocorrido em Vilhena, onde o corpo de uma mulher foi encontrado decapitado em uma área de mata, no dia 28/08/2025. As investigações apontam fortes indícios da participação de integrantes da facção criminosa no homicídio..
A Operação Ártemis representa a resposta imediata e firme do Estado diante da escalada de violência e da brutalidade praticada pela organização criminosa. O nome da operação remete à deusa grega da caça, simbolizando a determinação das forças de segurança em rastrear, cercar e neutralizar os envolvidos em atividades criminosas que atentam contra a ordem pública e a vida humana.
As ações estão sendo conduzidas de forma estratégica e articulada entre diferentes órgãos de segurança, reforçando o compromisso em restabelecer a paz e a segurança da população.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre prisões ou apreensões realizadas, mas as autoridades adiantaram que novas informações serão repassadas à sociedade nos próximos momentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!