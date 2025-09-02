Policial de folga reage a roubo em parada de ônibus e prende suspeito

Por Newsrondonia
Um jovem ainda não identificado foi preso após um assalto na manhã desta terça-feira (02), na Rua Areia Branca, bairro Castanheiras, zona sul de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, o suspeito teria roubado a bolsa de uma mulher no ponto de ônibus, depois tentou fugir do local.
Um policial de folga flagrou o crime é perseguiu o suspeito que só foi detido depois que o agente público fez um disparo para o alto, e conseguiu prender o criminoso.
Com ele, foi encontrada a bolsa da vítima e um simulacro de pistola, usado no roubo. A PM foi chamada e fez a prisão em flagrante.
