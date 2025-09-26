Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Rolim de Moura

Publicada em 26/09/2025 às 08h40
Na madrugada desta quinta-feira (25/09) a Polícia Militar – 10º BPM, logrou êxito em recuperar uma motocicleta furtada em Rolim de Moura.
Durante patrulhamnto a guarnição de Radiopatrulha visualizou uma motocicleta estacionada em um lugar ermo e suspeito. Ao consultar os sistemas de segurança pública, confirmou-se que o veículo possuía registro de furto/roubo no dia 31 de agosto de 2025.
Com base nas informações de furto, a guarnição apresentou o veículo a Delegacia de Polícia Civil em Rolim de Moura para adoção das medidas cabíveis de polícia judiciária.
Ressalta-se que as ações desenvolvidas pela guarnição tiveram como objetivo coibir a receptação, impedir a utilização do produto de crime para novas práticas delitivas e assegurar o cumprimento da lei penal.
Polícia Militar de Rondônia, servindo e protegendo.
