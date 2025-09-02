Polícia Civil realiza prisão de foragido que se apresentava com nome falso

Publicada em 02/09/2025 às 08h40
Na manhã desta segunda-feira (01/09), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra a Vida (DERCV), efetuou a prisão do foragido da justiça, o qual se apresentava com nome falso.
Durante investigações acerca de um homicídio consumado em desfavor de uma mulher ainda não identificada e de uma tentativa de homicídio contra um homem inicialmente identificado como A. T. B., a equipe policial efetuou diligências com o objetivo de localizá-lo e apresentá-lo à unidade policial, a fim de prestar declarações e ser submetido a exame de corpo de delito.
Ao longo da oitiva, o homem apresentou-se como J. M. de S. e, após consulta aos sistemas internos, foi constatado que existia mandado de prisão em seu desfavor. Diante dos fatos, o indivíduo foi formalmente cientificado do mandado, recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais assegurados e, após ser ouvido, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos cabíveis e recolhimento.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso com a investigação rigorosa de crimes, a responsabilização de autores de atos ilícitos e a preservação da segurança e ordem pública, mantendo o trabalho contínuo para a proteção da sociedade.
