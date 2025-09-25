Polícia Civil prende mulher acusada de duplo homicídio em Porto Velho

Publicada em 25/09/2025 às 09h00
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada na Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), deu cumprimento, na tarde desta quarta-feira (24), a mandado de prisão expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Velho em desfavor de uma mulher acusada de duplo homicídio.
A equipe policial recebeu informações sobre o paradeiro da investigada, que estaria residindo em um imóvel, na capital. De posse do mandado judicial, os agentes localizaram a suspeita e efetuaram a prisão, garantindo-lhe todos os direitos constitucionais. Após a prisão, a investigada foi apresentada ao Departamento de Flagrantes para a adoção das providências cabíveis.
A Polícia Civil de Rondônia reforça que atua de forma firme no combate à criminalidade, assegurando a responsabilização dos envolvidos em crimes graves e contribuindo para a proteção da sociedade.
