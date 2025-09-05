Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra envolvidos em facção criminosa

Publicada em 05/09/2025 às 09h00
Em cumprimento a uma decisão judicial expedida pela 1ª Vara de Garantias de Porto Velho/RO, no processo nº 7005352-54.2025.8.22.0000, a Polícia Civil deflagrou uma ação na manhã desta quinta-feira (04), por volta das 6h10min, para o cumprimento de mandados de prisão contra investigados ligados à facção criminosa Comando Vermelho.
Na ocasião, foram presos C.P.L., U.N.M. e A.S., todos apontados como envolvidos em crimes de tortura praticados pela facção. Os mandados estavam registrados no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).
Durante a operação, a Polícia Civil constatou que o mandado em desfavor de J.S.D. não pôde ser cumprido, uma vez que o investigado faleceu em 29 de agosto deste ano, fato registrado no Boletim de Ocorrência nº 00148221/2025.
Ação da Polícia
Os policiais civis se identificaram ao chegar nos locais e deram voz de prisão aos acusados, preservando a integridade física tanto da equipe quanto dos presos.
Foi necessário o uso de algemas, conforme previsto em lei, para garantir a segurança durante a operação. Ainda de acordo com a ocorrência, U.N.M. tentou se esconder no forro da residência, mas acabou sendo localizado e preso.
Na casa de C.P.L., foi cumprido mandado de busca e apreensão, porém não foram encontrados objetos ilícitos. Também foram realizadas buscas pessoais nos demais presos, mas nada de ilegal — como drogas ou celulares — foi localizado.
Após o cumprimento dos mandados, todos foram conduzidos para a delegacia, onde passaram pelos procedimentos de praxe.
