Polícia Civil captura foragido condenado por homicídio Porto Velho

Publicada em 15/09/2025 às 14h22
Nesta segunda-feira (15), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da CORE/PC em conjunto com o Núcleo de Operações com Cães (NOC) do DENARC, realizou diligências que resultaram na prisão de P. P. C., foragido da Justiça condenado por homicídio.
A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT). O investigado foi localizado em Porto Velho e recebeu voz de prisão, sendo conduzido à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.
Com esta atuação, a Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a sociedade no cumprimento de ordens judiciais e na responsabilização de autores de crimes graves.
