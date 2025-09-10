Podemos trabalha candidatura a governador, a difícil missão do governador Marcos Rocha nas Eleições 2026, meta é Senado, Câmara e Assembleia Legislativa

Publicada em 10/09/2025 às 14h10
Governador – Pessoas ligadas ao presidente do Podemos no Estado, prefeito de Porto Velho, Leo Moraes estão animadas com a possibilidade de o partido ter um candidato a governador nas Eleições Gerais de 2026, que reelegerão ou elegerão de presidente da República, senadores e deputados (federais estaduais). Não teremos eleições a prefeito, vice e vereador, que foram reeleitos e eleitos em 2024 com mandatos até 2028. Recentemente Leo Moraes já havia alertado sobre o Podemos ter candidatura majoritária à sucessão estadual e, o prefeito-reeleito de Vilhena, Flori Cordeiro seria o indicado para concorrer. O assunto ganha força nos bastidores do Podemos com o nome de Flori Cordeiro sendo fortalecido junto às bases. Isso significa, que o partido já tem um nome majoritário para concorrer a governador em 2026. No mínimo é um caminho seguro para negociações futuras do partido.
Eleições – As negociações entre as lideranças políticas em busca de nomes para disputar as eleições de outubro do próximo ano ocorrem de forma crescente nos bastidores. Basta atentar para a reforma administrativa do governador Marcos Rocha, que preside o União Brasil no Estado e formata uma candidatura a uma das duas vagas ao Senado, ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Após anos como pessoa de extrema confiança do Governo do Estado, o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves foi demitido por Rocha. A demissão de Júnior abriu a série de modificações do governo Rocha, que passou pela Superintendência de Comunicação, e esta semana na Secretaria de Estado de Educação-Seduc, com a demissão de Ana Lúcia Pacini e nomeou para o cargo de a professora Albâniza Batista de Oliveira.
Eleições II – Marcos Rocha é pré-candidato declarado ao Senado nas eleições de 2026. Para poder concorrer terá que renunciar ao cargo seis meses antes do primeiro turno (4 de outubro de 2026), assumindo o vice, Sérgio Gonçalves (UB), que poderá concorrer à reeleição, inclusive, já teve o nome lançado como pré-candidato pelo presidente nacional do partido, Antônio Rueda. Recentemente Rocha e Sérgio tiveram um atrito político, após a demissão do irmão do vice, Júnior Gonçalves, da Casa Civil. Ambos garantem, que o caso estaria superado, mas há controvérsias. A expectativa futura é Sérgio assumindo em maio do próximo ano, concorrendo à reeleição apoiará Rocha candidato ao Senado. Ele colocará a “máquina” do governo no apoio à candidatura de Rocha ou cuidará da sua reeleição?
Eleições III – Também consta do projeto de Rocha e sua equipe política, ampliar o leque de candidatos do grupo às eleições do próximo ano. Além da sua pré-candidatura anunciada publicamente a uma das duas vagas ao Senado, a Família Rocha tem como projeto-futuro eleger a primeira dama e secretaria da SEAS (secretaria de Ação Social), Luana Rocha, à Câmara Federal. Militantes ativos da política regional têm Luana como futura ocupante de uma das oito vagas de deputado federal, devido ao seu trabalho social, que é um dos destaques de a administração do marido. O irmão do governador, Sandro Rocha, diretor-geral do Detran-RO trabalha para candidatar-se à Assembleia Legislativa (Ale). Comentários de bastidores são que a pré-candidatura de Luana é fundamental numa campanha política, porque será muito importante na pretensão de Rocha de chegar ao Senado pelo amplo trânsito da primeira dama nas diversas camadas da população da capital e do interior.
Adversários - Rocha terá uma missão difícil, na sua luta por uma das duas vagas de senador. Vários pré-candidatos ao Senado já se manifestaram publicamente, que estarão participando das Eleições 2026. O governador Irá bater de frente com lideranças políticas consolidadas como o ex-senador Acir Gurgacz, presidente do PDT em Rondônia, senador e presidente do PL no Estado, Marcos Rogério, que trabalha em busca de mais um mandato; senador Confúcio Moura, presidente estadual do MDB, que poderá ser parceiro de Lula na busca da reeleição como vice, mas não estaria descartada a reeleição; e deputada federal e presidente regional do PP, Sílvia Cristina, muito bem cotada nas enquetes publicadas em veículos de comunicação da capital e do interior do Estado. O pecuarista de Ji-Paraná, Bruno Scheid do PL, pessoa de confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro está na fila de pré-candidatos.
Impressionante a ousadia de ladrões de fios elétricos que atuam em Porto Velho. O prefeito Leo Moraes (Podemos) entregou a praça Professora Marise Castiel, no Bairro Alphaville, na segunda-feira (8) e, hoje (10 os amigos do alheiro já roubaram boa parte da fiação +++ A polícia investigativa (Civil) deve intensificar as investigações e, quando esses marginais foram detidos, que o Poder Judiciário aplique pena máxima. E os receptadores, maiores culpados dos furtos e roubos de fios da rede eletricidade punidos com o devido rigor +++ Constrangedora a derrota (1x0) da Seleção Brasileira para a Bolívia, na noite de terça-feira (9) pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mais decepcionante são comentaristas, especializados, afirmarem que a altitude seria a responsável pelo futebol decepcionante apresentado pelo time do treinador Carlo Ancelotti +++ Ótima a aproximação, política, de o prefeito da capital Leo Moraes com a Família Carvalho, do deputado federal Maurício Carvalho (UB). Política é a arte de negociar, lógico, em favor de a maioria da comunidade +++ Moraes está correto, pois a disputa com Mariana, ex (vereadora e deputada federal) nas eleições de 2024, pela prefeitura terminou quando as urnas foram apuradas com a vitória histórica de Moraes.
