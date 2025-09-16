PM recupera três motos e objetos de origem ilícita durante ação em Ariquemes

Publicada em 16/09/2025 às 14h10
Por volta das 16h30min nesta segunda-feira (15), a Polícia Militar, por meio do Núcleo de Inteligência, recuperou uma motoneta (Biz 110i branca) roubada e duas motocicletas furtadas (XRE 300 preta, XRE 300 vermelha), além de diversos objetos de origem ilícita, durante ação realizada em Ariquemes.
Os militares localizaram a motoneta roubada no mesmo dia do crime e, após entrada tática em uma residência, detiveram três indivíduos que tentaram resistir à abordagem. A ação contou com uso proporcional da força, garantindo a detenção segura dos envolvidos. Nesta ação foi relatado um segundo endereço indicado por um dos conduzidos, onde estariam outros veículos oriundos de furtos, bem como outros objetos. Assim foram encontradas as motocicletas furtadas, além de celulares, relógios, capacetes, uma guitarra, entre outros objetos.
A operação resultou ainda na apreensão de roupas e veículos utilizados nos crimes, confirmando o envolvimento dos detidos em roubos e furtos recentes na cidade. O Conselho Tutelar acompanhou os procedimentos devido à presença de menores entre os conduzidos. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater a criminalidade e proteger a população de Ariquemes.
