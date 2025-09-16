PM prende trio suspeito de ataque a tiros que deixou um morto e dois feridos

Publicada em 16/09/2025 às 08h50
A Polícia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Choque, prendeu três suspeitos envolvidos em um ataque criminoso ocorrido na noite de 13 de setembro, no bairro Cai N Água, em Porto Velho. A ação criminosa resultou na morte de um homem e deixou duas vítimas feridas, entre elas uma adolescente e uma criança de dois anos.
Durante patrulhamento tático, as guarnições receberam informações de que indivíduos haviam efetuado disparos de arma de fogo contra moradores da região, área marcada por disputas entre facções criminosas. Uma das vítimas, um homem de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A adolescente foi socorrida e permanece internada, enquanto a criança foi encaminhada ao Hospital João Paulo II.
Após diligências, os policiais identificaram os suspeitos que tentavam fugir em veículos diferentes. Na abordagem, foi constatado que um dos envolvidos utilizava tornozeleira eletrônica bloqueada com papel alumínio para evitar o monitoramento. Outro suspeito possuía mandados de prisão em aberto.
Uma testemunha reconheceu os três detidos como autores do ataque. As investigações apontam que o crime estaria ligado a disputas territoriais entre facções rivais na capital. A perícia técnica foi acionada e coletou impressões digitais em um dos veículos utilizados pelos criminosos.
Os presos foram conduzidos à Central de Polícia, onde ficaram à disposição da Justiça pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, associação criminosa armada e fraude de execução de medida cautelar.
